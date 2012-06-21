Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про те, що Париж і Лос-Анджелес приймуть літні Ігри в 2024 і 2028 роках.
На позачерговій сесії МОК в Лозанні, де обговорювали зміну регламенту, вирішили «полюбовно» розділити Ігри між Парижем і Лос-Анджелесом і потім вибрати обидві кандидатури одним пакетом.
Ще до голосування в Лозанні було відомо, що президент МОК запропонував представникам заявочного комітету Лос-Анджелеса, які спершу також хотіли отримати Олімпіаду-2024, почекати ще чотири роки. В обмін на поступливість МОК пообіцяв американцям гарантоване право на проведення літніх Ігор-2028.
Утім, рішення ще має бути підтверджено 13 вересня на сесії МОК в Лімі, в ході остаточного голосування відразу за дві кандидатури: Париж-2024 і Лос-Анджелес-2028.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»