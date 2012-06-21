За останні десять років, це перший випадок, коли французька столиця змогла обігнати за кількістю туристів британську. Тепер саме Париж вважається найпопулярнішим європейським містом серед мандрівників.
Кількість туристів, що відвідали обидві столиці, не сильно відрізняється, але все ж через невелику різницю Париж вирвався вперед. Британська газета провела дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що за рік Лондон відвідали 19,09 мільйонів туристів, тобто практично на 4% менше, ніж у попередньому році. Париж показав відмінну динаміку зростання кількості відвідувань: на 10% краще в порівнянні з попереднім роком, 19,10 мільйонів туристів.
За припущенням, Лондон стала відвідувати менша кількість мандрівників через атаки терористів на місто і, крім цього, на кількість туристів вплинув сумнозвісний Brexit.
Незважаючи на це, столиця Великобританії все ще утримує перше місце за кількістю коштів, що витрачаються на розвиток туристичного бізнесу: 16 мільярдів доларів на рік, в той час як паризька влада витрачає на це 14 мільярдів доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»