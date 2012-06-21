Курорти Одещини та Миколаївщини відомі не тільки пляжами Чорного моря. Тилігульський лиман на межі цих областей — їхня туристська перлина. Назва лиману з тюркської перекладається як буйне, скажене, божевільне озеро. Він щороку вабить туристів. Одні шукають у цих місцях усамітнення, єднання з природою, інші — сплеск адреналіну.
25 років тому природоохоронці Миколаївщини святкували перемогу. Завдяки зусиллям депутатів вдалося створити майже на 82 тисячах гектарів у межах Ташинської, Червоноукраїнської, Анатоліївської, Краснопільської та Коблевської сільських рад Березанського району об’єкт природно-заповідного фонду — регіональний ландшафтний парк «Тилігульський». Він став третім на Миколаївщині, про створення якого мріяли екологи й ентузіасти Сергій Шаповалов і Сергій Таращук. Їхні величезні зусилля виявилися не марними. Завдяки їм в області з’явилася природоохоронна тенденція — створення парків різного рівня заповідності. Першим офіційно визнали Кінбурнську косу, наступним — Гранітно-степове Побужжя, згодом — Тилігул.
Визнанню Тилігульського лиману заповідною територією передувала велика робота. Слід було довести офіційно доведені наукові факти. Приміром, про те, що лиман один з найчистіших у Північно-Західному Причорномор’ї. Його параметри вражають: завширшки до п’яти кілометрів, завдовжки 60 кілометрів. Максимальна глибина — 21 метр, прозорість води — сім метрів. Це найглибший і прозорий лиман країни.
Цей унікальний природний парк має європейське значення. Тилігул — місце масового гніздування й концентрації птахів під час сезонних міграцій, тут можна побачити близько 270 видів пернатих. Загальна чисельність птахів, що зупиняються на перельоті в межах лиману та його узбережжя, іноді сягає 50 тисяч особин. Флора налічує близько 620 видів. Тилігул внесено в перелік водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення.
Офіційно дирекцію парку у складі однієї людини створено у 2002 році, у 2003-му долучилися спеціалісти. 2010-го сформувався колектив однодумців на чолі із природоохоронцем Олегом Деркачем. Він ініціював реалізацію багатьох заходів, після чого Тилігульський регіональний ландшафтний парк став популярним.
Наприклад, до Всесвітнього дня дикої природи у Миколаєві та Березанському районі Миколаївської області парк провів весняний марафон під гаслом «Не зривай первоцвітів, не позбавляй весну краси!» А ще була ініціатива на узбережжі Тилігульського лиману — «Літо починається в Коблевому».
Два роки тому завдяки підтримці парку в межах святкування 230-річчя села Коблеве проведено перший міжнародний фестиваль Eco fest Koblevo, на якому побували понад 1000 учасників. А ще на Миколаївщині проходив VII Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків.
Усього відбувалося чимало.
Лиман знають і люблять шанувальники кайтингу. Ця місцевість до вподоби різним людям. Ті, хто бажає зловити вітер і хвилю, можуть сміливо прямувати на Тилігул. Їхні мрії здійсняться.
У планах парку «Тилігульський» багато цікавих проєктів. Дирекція напевно знає, як зробити перебування в ньому туристів яскравим і незабутнім.