Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
КП «Аеропорт – Полтава» оголосило тендер на реконструкцію огорожі аеропорту згідно з вимогами авіаційної безпеки. Це вже друга спроба встановити паркан навколо аеропорту, але тепер очікувана вартість робіт зросла у п’ять разів.
Перший тендер на паркан для аеропорту комунальне підприємство оголосило навесні. Тоді йшлося тільки про оснащення периметру паркану колючим дротом та встановлення п’ятьох воріт. У квітні підписали договір з одним із ТОВ, яке було готове виконати необхідний обсяг робіт за 8,5 мільйона гривень. За тиждень його розірвали через технічну помилку.
У травні представники аеропорту повідомляли, що готують документи для оголошення нового тендера.
Результат з’явився за три місяці після розірвання попереднього договору. Тепер робіт додалося, тому очікувана вартість закупівлі зросла майже у 5 разів – до 40,2 мільйона гривень.
Свої пропозиції учасники надсилатимуть до 5 серпня. Наступного дня на аукціоні визначать найвигіднішу пропозицію. Фірма-переможець повинна буде виконати реконструкцію вже до кінця цього року.