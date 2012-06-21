Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав народних депутатів протягом пленарного тижня ухвалити проект бюджету на 2018 рік та інші законопроекти, які матимуть безпосередній вплив на економічне зростання країни. Про це очільник уряду розповів на своїй сторінці у Facebook.
За словами Володимира Гройсмана, Держбюджет-2018, над яким працюватимуть цього тижня депутати, «дасть змогу забезпечити економічне зростання й підвищити якість життя всіх громадян», а «комфортні умови для ведення бізнесу має гарантувати законопроект №6640 про поліпшення інвестиційного клімату».
Прем’єр нагадав, що Кабмін вніс до парламенту законопроект про захист бізнесу від неправомірних перевірок з боку силових органів. Крім того, цього тижня очікують на розгляд законопроекту про кредитний реєстр, що має на меті захистити банки та їхніх вкладників від недобросовісних позичальників, а також законопроекту про аудиторську діяльність, який гармонізує правові підстави аудиту фінансової звітності зі стандартами ЄС.