Верховна Рада вчора ухвалила постанову «Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України». Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати, повідомляє Укрінформ.
Проєкт постанови про призначення Кирила Шевченка вніс до Верховної Ради Президент Володимир Зеленський у середу, 15 липня, ввечері. Уранці 16 липня профільний комітет рекомендував Раді підтримати призначення Шевченка головою Нацбанку.
Кирило Шевченко до цього призначення із травня 2015-го обіймав посаду голови правління державного Укргазбанку. У 2012—2014 роках був радником керівника Ощадбанку.
У банківській галузі новий голова НБУ з 1994 року, де працював в Українському кредитному банку, в банку «Фінанси та Кредит». Після очолював Державну іпотечну установу.