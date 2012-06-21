У четвер відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів. Ухвалений Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163) передбачає, що до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.
Межі окупованих територій у цих областях визначає Президент за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.
Наголошено, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій України незалежно від її тривалості незаконна і не створює для РФ жодних територіальних прав.
Як повідомляє Укрінформ, у преамбулі закону зазначено, що «Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації». При цьому зауважено, що дата початку окупації частини України, зокрема Криму та Севастополя, визначається Законом «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Згідно із цим законом, датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.
Закон визначає, що Україна визнаватиме лише два документи, які видають на окупованій території: свідоцтво про народження і смерть. Відповідальність за моральну і матеріальну шкоду, завдану Україні та її громадянам, покладено на Російську Федерацію. Особи, що брали участь у збройній агресії чи окупаційній адміністрації РФ, несуть кримінальну відповідальність. За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях. У законі окрему увагу надано запровадженню воєнного стану. У разі введення воєнного стану координацію й контроль на окупованій території Донецької і Луганської областей здійснює Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ за поданням Генерального штабу ЗСУ.
Президент України Петро Порошенко прокоментував ухвалення Верховною Радою закону, заявивши, що це сигнал і для Донбасу, і для Криму, що вони невід’ємна частина України. Про це Президент написав у Twitter.«280 — за! Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом», — заявив він, зазначивши, що це ключовий сигнал закону, який ухвалила Верховна Рада з його ініціативи.
А Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив журналістам, що має намір до 22 січня підписати закон №7163 про визнання Росії агресором, і відкидає можливість ветування Петром Порошенком цього закону. Водночас спікер парламенту вважає, що передбачене в законі про реінтеграцію Донбасу рішення про збільшення повноважень Президента адекватне і правильне в умовах збройної ворожої агресії.