Щоб укластися в установлені законом терміни, дорадчий орган повинен бути розпущений не пізніше шостого листопада.
Палата громад схвалила пропозицію прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про проведення дострокових виборів до парламенту, вони відбудуться 12 грудня.
За проект проголосувало 438 депутатів, а проти – 20.
Тепер білль повинна схвалити палата лордів, а остаточно він вступить в силу після підписання королевою Великобританії Єлизаветою II. На ці формальні процедури залишилося всього п'ять днів, оскільки за законом парламент повинен бути розпущений не пізніше шостого листопада, щоб укластися у встановлений термін.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пригрозив, що в тому випадку, якщо парламентарії проголосують за відстрочку виходу країни з Євросоюзу, не залишиться нічого іншого, крім як провести позачергові вибори в парламент. 29 жовтня британський прем'єр погодився на запропоновану ЄС відстрочку Brexit.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»