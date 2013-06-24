31 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №13573 для посилення обороноздатності України. Обсяг додаткових видатків становить 412,4 млрд грн, у тому числі 401,6 млрд грн — за загальним фондом і 10,7 млрд грн — за спеціальним фондом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Кошти розподілені наступним чином:
- 310,8 млрд грн — Міністерству оборони України (разом із Держспецтрансслужбою),
- 84,1 млрд грн — Міністерству внутрішніх справ (Національна гвардія, Нацполіція, Державна прикордонна служба),
- 4,5 млрд грн — Головному управлінню розвідки Міноборони,
- 1,6 млрд грн — Службі безпеки України,
- 505 млн грн — Управлінню державної охорони,
- 64,5 млн грн — Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
Фінансування змін до бюджету відбуватиметься за рахунок:
- 147,5 млрд грн — перtвиконання планових доходів держбюджету, зокрема за рахунок податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств тощо;
- 184,9 млрд грн — збільшення обсягу внутрішніх запозичень (ОВДП);
- 65,1 млрд грн — зменшення витрат на погашення внутрішнього держборгу;
- 11,2 млрд грн — скорочення видатків держбюджету.
Наступний крок — підпис Закону Президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, зміни до державного бюджету зумовлені конкретними пріоритетами Президента та Уряду — посиленням обороноздатності держави, збільшенням виробництва власної зброї та дронів. росія активно нарощує темпи виробництва озброєння. Лише у травні виробництво безпілотників у рф зросло майже на 17%, і Україна вже стикалася з атаками понад 700 «Шахедів» за одну ніч. На цьому тлі збільшення видатків на безпеку та оборону для ефективного опору агресору є необхідним кроком.