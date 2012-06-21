17 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт постанови «Про утворення і ліквідацію районів». Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів. Документ передбачає утворення у 24 областях та Автономній Республіці Крим 136 нових і ліквідацію наявних 490 районів і визначає, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району. Вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих згідно з цієї постановою, не проводяться, а ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводиться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України (загалом там буде утворено 17 районів).
«Реформа адміністративно-територіального устрою зробить управління країною більш дієвим та ефективним. Місцеве самоврядування має перейти від декларативного формату до фактичного, а територіальна організація влади –– наблизити країну до європейського вектора», — зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.