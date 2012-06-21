Escherichia coli (E. coli) — бактерія, яка зазвичай живе в нижніх відділах кишківника теплокровних організмів, може допомогти в перетворенні парникових газів на корисну продукцію. Як встановили науковці, один із людських генів може кодувати фермент, який зв’язує вуглецеві молекули (приміром, знайдені у вуглекислоті), перетворюючи їх у складніші структури. Ці структури, які характерні, наприклад, для олії, можуть бути використані у косметиці чи виробництві пластмас.
Отож, подібна технологія, за висновком учених, може стати у пригоді в боротьбі проти глобального потепління. З одного боку, це дало б змогу видалити з атмосфери парникові гази й синтезувати їх у корисні полімери, а з іншого — скоротити потреби в олії.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»