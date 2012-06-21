Політичні й військові наслідки акту агресії Росії в міжнародній акваторії Чорного моря та чинні загрози для регіональної безпеки були в центрі зустрічі Президента Петра Порошенка зі Спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером, яка відбулася в Києві.
Було наголошено на важливості потужної відповіді світу на цей акт агресії Росії проти України для протидії повзучій окупації Кремлем Азовського моря та Керченської протоки.
Петро Порошенко та Курт Волкер скоординували підходи щодо продовження міжнародного тиску на російську сторону, яка має забезпечити повагу до свободи судноплавства, а також негайне й безумовне звільнення захоплених моряків і кораблів України.
Сторони обговорили останній розвиток подій на Донбасі й наголосили на важливості подальших скоординованих дій щодо перспектив розгортання багатонаціональної миротворчої місії під мандатом ООН на всій окупованій території Донбасу.
Петро Порошенко й Курт Волкер переконані, що міжнародні санкції проти Росії та перспективи їх зміцнення, зокрема за акт агресії в Керченській протоці, залишаються важливим елементом мирного врегулювання ситуації та стримування російської агресії проти України.
Важливу увагу було приділено перспективам зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США, співпраці у сфері безпеки та оборони, а також підтримки на шляху подальшого впровадження реформ в Україні.
Курт Волкер позитивно оцінив рішення МВФ про надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги, що стало ознакою успішності українських реформ, повідомляє департамент прес-служби АП. А Петро Порошенко подякував за три резолюції, ухвалені Конгресом США, зокрема щодо Азовського моря й визнання Голодомору актом геноциду українського народу.
Того самого дня з Куртом Волкером зустрівся й Голова Верховної Ради Андрій Парубій. З вуст поважного гостя прозвучало сподівання, що Україна не продовжуватиме терміну чинності воєнного стану і надалі дотримуватиметься демократичних принципів.
Пояснюючи суть запровадження воєнного стану в окремих областях, Андрій Парубій підкреслив, що таке рішення було важливим для координації між цивільними й військовими адміністраціями. «Ми не знаємо, коли і як можуть статися провокації, тому маємо бути готовими до них повною мірою. Якщо не буде прямої агресії, питання знову не порушуватимуть, бо слід провести вибори», — цитує УНІАН слова Голови ВР.
Тож президентські вибори відбудуться вчасно — за це проголосувала більшість народних депутатів. А воєнний стан у прикордонних районах, особливо поблизу Чорного і Азовського морів, був превентивним заходом приведення оборони до повної готовності. Обійшлося без комендантської години чи обмежень прав людини.
У США цілковито усвідомлюють факт російської агресії щодо українських кораблів. «Це була незаконна претензія на морські територіальні води. Незаконним було блокування і захоплення кораблів та моряків, — наголосив Курт Волкер. — Ми підтримуємо прагнення України до зміцнення боєготовності Збройних сил для відповіді на російську агресію».
Він високо оцінив ухвалення законів про розмінування, підготовку закону про закупівлі в оборонному секторі тощо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»