Міністр оборони України Денис Шмигаль під час візиту до Великої Британії відвідав полігон, де відбувається підготовка українських військовослужбовців. Він оглянув умови тренувань наших військових, яких навчають інструктори зі складу збройних сил Великої Британії, Румунії, Албанії, Данії, Австралії, Фінляндії, Швеції, Нової Зеландії, Косова, Литви та Естонії. Міністр оборони поспілкувався з військовослужбовцями ЗСУ та іноземними інструкторами, послухав їхні думки щодо процесу навчання та брифінг від командира операції «Інтерфлекс».

«У межах операції з червня 2022 року вже підготовлено понад 60 тисяч українських військових. Важливо, що союзники враховують у підготовці уроки сучасної війни, а умови тренування максимально наближені до реальних», — зазначив Денис Шмигаль.

Він взяв участь у церемонії завершення курсу підготовки групи зі 150 військових, які незабаром посилять Сили оборони України.

Очільник оборонного відомства нагородив українських та іноземних військовослужбовців відзнаками.

У Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь DSEI Денис Шмигаль провів зустріч з керівником німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Сторони обговорили ефективну співпрацю за певними напрямами, такими як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сегменті ППО.

«З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо відкриття нового спільного виробництва», — зауважив Денис Шмигаль.

Він проінформував, що 9 вересня відведено землю в безпечному регіоні України, де буде побудовано новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.

Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має нові зразки, які можуть посилити Сили оборони України.

Денис Шмигаль і Армін Паппергер порушили питання розвитку напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами ворога.

«Щиро дякую Rheinmetall за надану підтримку та розвиток спільних масштабних проєктів», — подякував український міністр.

На полях міжнародної виставки DSEI Денис Шмигаль провів зустріч з делегацією шведської компанії Saab. Основний фокус розмови був на посиленні українських авіаційних спроможностей.

«Україна відводить важливу роль співпраці зі Швецією в межах реалізації дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО», — наголосив Денис Шмигаль.

Інше важливе питання — постачання радарів виробництва Saab. Сторони домовилися продовжувати співпрацю зі зміцнення спроможностей Сил оборони щодо ситуаційної обізнаності в повітряному просторі.

«Вдячний Швеції та компанії Saab за системну підтримку», — підсумував Денис Шмигаль.

Раніше міністри оборони України та Великої Британії Денис Шмигаль і Джон Гілі домовилися про виробництво на території Великої Британії розроблених в Україні дронів-перехоплювачів. Обсяг першої партії — тисяча дронів. Усі їх передадать Україні, повідомляє Міноборони.