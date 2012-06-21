Черкащина давно має добрі ділові відносини з кількома регіонами Республіки Білорусь. Понад 80 підприємств поставляють продукцію або закуповують її в білоруських виробників. Розвивати співпрацю й кооперацію вигідно обом сторонам. Для багатьох іноземних інвесторів, зокрема білоруських, Черкащина — край великих можливостей.
Під час Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь, який недавно відбувся, співпрацю вирішено розвивати й поглиблювати. Цьому сприятиме укладена угода між Черкащиною та Вітебською областю.
Як розповів голова Черкаської облдержадміністрації Ігор Шевченко, щоб дати поштовх дальшому розвитку торговельно-економічної, науково-технічної та культурної співпраці, черкащани вже домовилися з білоруськими партнерами про спільні зустрічі й запланували поїздки, аби конкретизувати ділові стосунки, зокрема побувати на інвестиційно привабливих об’єктах, краще вивчити потреби й можливості підприємств обох сторін.