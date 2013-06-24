Протягом січня — березня в Україну надійшло понад 2 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно­модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Допомогу надали партнери з ЄС, Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, UNICEF/WASH, Нідерландів, PFRU, Фінляндії.

Очікуємо на надходження ще понад 2189 генераторів, 136 трансформаторів та 189 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, блочно­модульних котелень та когенераційних установок.

З початку року зі складів хабів Міненерго в регіони відправили понад 249 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2178 тонн. Зокрема 1357 генераторів та 126 одиниць блочно­модульних котелень, когенераційних установок та котлів. Загалом з березня 2022 року за координації Міненерго в Україну надійшло понад 27 тисяч тонн енергетичного обладнання. Із них понад 25 тисяч тонн вже розподілено між регіонами.

Енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення надали 38 країн, повідомляє Міненерго.