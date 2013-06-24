АТ «Укрзалізниця» у 2021 році перевезло вагонами-автомобілевозами 3298 автомобілей. Це на 129%більше, ніж у 2020 році, коли було перевезено лише 1443 автомобілі. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Найпопулярніший напрямок, за яким пасажири перевозять свої автівки - це маршрут Львів - Дніпро та зворотно. Ним було відправлено 48,6% від загальної кількості автівок, перевезених у 2021 році.

У 2022 році вагони-автомобілевози курсують у складі п’яти поїздів за маршрутами Одеса - Львів, Львів - Харків, Дніпро - Львів, Київ - Львів та Харків - Львів. За один рейс вагон-автомобілевоз може перевезти від 4 до 8 автівок, залежно від габаритів: обмеження по висоті автомобіля складає 1,7 метри. Загальна вантажомісткість одного такого вагона – 12 тонн.

З початку 2022 року АТ «Укрзалізниця» перевезло вже 300 автівок.

Спеціальний вагон-автомобілевоз можна включити в склад поїзда за попереднім замовленням. Наразі АТ «Укрзалізниця» працює над впровадженням порталу замовлень сервісних послуг, на якому вже доступне онлайн-замовлення групових перевезень та бронювання місця в UZ Lounge на Центральному залізничному вокзалі Києва. Розширення спектру онлайн-послуг, включно з можливістю онлайн-замовлень вагонів-автомобілевозів, планується в першому кварталі цього року.