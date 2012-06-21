Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №107, якими визначено напрями та механізми надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. За програмою передбачено видатки обсягом мільярд гривень, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.
«З огляду на актуальний стан тваринництва ми всі розуміємо, що підтримка цієї галузі вкрай необхідна. За підсумками численних консультацій і зустрічей із профільними аграрними асоціаціями ухвалено рішення, що підтримку буде спрямовано на стабілізацію поголів’я худоби, кількості бджолосімей та поліпшення їх генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва і бджільництва, а також для створення нових потужностей для зберігання зерна», — прокоментував ухвалене рішення міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Він додав, що підтримку бджільництва цього року запроваджують уперше. Стимулювання розвитку бджільництва сприятиме збільшенню кількості промислових пасік, простежуваності продукції бджільництва, підвищенню її якості та конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому ринках. Галузь важлива для розвитку малого підприємництва на селі.