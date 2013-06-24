За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, із початку повномасштабної війни на території Німеччини опинилися понад мільйон вимушено переміщених українців, які потребують вирішення питань з документами. Тож відучора завдяки співпраці Державної міграційної служби, МЗС та МВС України у столиці Німеччини в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП «Документ».

Відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Берліні допоможе забезпечити українців чинними паспортними документами, що дасть їм змогу отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.

Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» розміщено за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2. Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за живою чергою (електронна черга запрацює згодом). Тут громадяни зможуть оформити ID-картку чи закордонний паспорт (зокрема замість втраченого або у зв’язку із закінченням строку чинності), обміняти посвідчення водія.