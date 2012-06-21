ПАТ «Укрпошта» має намір випустити процентні облігації на загальну суму 600 мільйонів гривень.
Про це свідчать дані Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), передає Інтерфакс-Україна.
Відповідний проспект емісії був затверджений членами регулятора за підсумками засідання 6 листопада 2017 року.
Цінні папери будуть випущені номіналом тисяча гривень в кількості: серія А – 1,5 тисячі штук, Серія В – 2 тисячі штук і серія С – 2,5 тисячі штук.
Інші умови випуску в повідомленні не уточнюються. Вказується, що рішення про випуск облігацій було прийнято Міністерством інфраструктури 21 вересня.
ПАТ «Укрпошта» входить у сферу управління Міністерства інфраструктури. Надає близько 50 видів послуг у понад 10 тисяч відділеннях в Україні, ще 1200 відділень товариства розташовано на не контрольованій Україною території.
Штат підприємства – 76 тисяч працівників, з яких 33 тисяч – листоноші, 13 тисяч – оператори поштового зв'язку.