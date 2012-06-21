Константинопольський патріарх Варфоломій розпочав виступ на святковій новорічній церемонії розрізання пирога зі слів про Україну.
"Господь благословив рік, що минає. Ми славимо його за всі блага, які він нам дав, і особливо за велику і історичну подію - автокефалію церкви України, справа, яка завершиться і буде благословенна наступної неділі в присутності нового предстоятеля цієї сестринської церкви і в присутності президента країни пана Порошенка. Тут вони отримають томос автокефалії", - сказав Варфоломій, передає ТСН.
Патріарх зазначив, що цьому рішенню було багато сильної протидії, але позиція Константинополя не зміниться. Також Варфоломій сподівається, що сестринські церкви, які чинять спротив рішенням Вселенського патріархату, "думатимуть більш логічно і справедливо, з більшою повагою та вдячністю до церкви нашого Вселенського патріархату".
Також Варфоломій зазначив, що видача томосу стане фінальною стадією отримання автокефалії. Передача відбудеться 6 січня у Києві.