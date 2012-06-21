Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
50 медичних працівників перебувають зараз на обсервації у Патріаршому домі Української греко-католицької церкви у Львові. Узагалі ж за майже два місяці, відколи в Україні оголосили надзвичайну ситуацію через спалах коронавірусу, тут проживали майже 200 лікарів, медсестер, медбратів, які надають допомогу інфікованим недужим.
За інформацією пресслужби Львівської міської ради, в Патріаршому домі роблять усе, щоб медичні працівники почувалися якнайкомфортніше. Подбали про гаряче для них харчування. У кожній кімнаті є ліжка, письмовий стіл, дзеркало, сучасний санвузол. Можна дивитися телевізор чи користуватися Інтернетом. Медики мають також можливість читати наукову та духовну літературу, поспілкуватися з колегами, прогулятися прилеглою територією, навіть порибалити.