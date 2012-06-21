Динаміка патріотичних настроїв наших співгромадян дедалі посилюється. Про це свідчить традиційне дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Останнє було проведене 3—10 серпня у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. На запитання, чи вважають себе громадяни України патріотами своєї держави, 82% опитаних дали позитивну відповідь. Наразі лише 13% громадян мають протилежну думку, ще 5% не змогли відповісти.
У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на заході таких 85%, у центрі — 84%, на півдні — 79%, на сході — 76%.
За період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір, — майже 80% (у 2012 році таких було 62%). 13% громадян висловилися з приводу цього питання негативно, 7% вагалися з відповіддю. Найбільше незалежність нашої держави підтримують на заході — 93%. У центральних областях країни таких було 82%, у південних — 72%, у східних — 63%.
За останні роки зросла кількість тих, хто ідентифікує себе громадянином України. Так, якщо в 2010 році таких було 57%, то в 2018-му — вже 66%. Водночас помітне порівняно з опитуванням 2014 року зростання кількості тих, хто обрав би альтернативу «просто людина» (до 29%, у 2012 таких респондентів було 24%, 2010-му — 26%). 10% опитаних назвали як ідентифікатор свою родинну роль, 9% вважають себе «громадянином світу». По 6% опитаних характеризують себе як «радянська людина» та «європеєць».
Майже 70% опитаних вважають швидше Україну, а не Росію спадкоємницею Київської Русі. Протилежної думки дотримуються лише 9%. Ще 6% вважають, що ані Україна, ані Росія не можуть претендувати на спадок Давньоруської держави. За 10 років тих, хто вважає Україну спадкоємицею Київської Русі, побільшало (у 2008 році таких було 54%).
52% опитаних зазначили, що саме Українська православна церква (Київський патріархат) має право вважатися історичною правонаступницею Православної церкви, утвердженої в Київській Русі 1030 років тому.
Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»