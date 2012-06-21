Отримані Нацполіцією автомобілі Nissan Patrol призначені для груп реагування патрульної поліції (ГРПП) у західних областях України, зокрема в гірських районах, а також на Поліссі. Використання такого транспорту скоротить час реагування поліції на виклики людей — від моменту отримання такого виклику до прибуття поліцейських.
Передача техніки Консультативною місією Євросоюзу стала, за словами очільника МВС Арсена Авакова, черговим кроком підтримки місією українських правоохоронців. «Ми співпрацюємо з місією майже три роки, і автомобілі тут не головне. Рівень підготовки спеціалістами місії наших офіцерів для структурної реформи міністерства важко переоцінити», — наголосив Арсен Аваков, висловивши вдячність главі Консультативної місії Євросоюзу в Україні Кястутісу Ланчінскасу за підтримку.
«Ці автомобілі використовуватимуть там, де немає гарних доріг, щоб якнайшвидше доїхати до людей і надати допомогу, встигнути на місце пригоди», — уточнив Кястутіс Ланчінскас. Разом з автомобілями місія передає 240 комп’ютерів для підрозділів, які здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях, повідомляє прес-служба Національної поліції.
Позашляховики їздитимуть гірськими районами України, а також Поліссям, додав голова Національної поліції Сергій Князєв. Транспорт отримають працівники секторів реагування патрульної поліції. Також до областей передадуть 653 одиниці закупленого у 2017 році автотранспорту. Отриману від місії ЄС комп’ютерну техніку передадуть до новостворених підрозділів детективів.
У середньому за зміну у країні на службу виходить близько 900 ГРПП. За 11 місяців цього року працівники ГРПП здійснили понад 790 тисяч виїздів за повідомленнями на лінію 102. Вони задокументували понад 686 тисяч адміністративних правопорушень, з них 36 тисяч — за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»