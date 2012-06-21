Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Остання рибалка надовго запам’ятається одному з жителів Черкас. Узявши з собою свого вірного собаку, він на гумовому човні поплив по Дніпру, як і безліч разів плавав до цього. Рівне гудіння мотора заспокоювало, настроювало на відпочинок. Але раптом мотор якось неприродно чхнув і змовк. Заплив рибалка вже далеко, тож мобільний телефон не працював. Пес також захвилювався. Вечір наступав швидко. Іван зрозумів, що потрапив у халепу.
Тим часом захвилювалися й рідні. Дружина, яка згадала, що спілкувалася телефоном з чоловіком кілька годин тому, а зараз не може зв’язатися, звернулася в поліцію. Оперативний черговий передав інформацію патрульним Вадиму Ковальському та Сергію Кондратюку, які терміново вирушили на пошуки рибалки.
Пошуки на Дніпрі, які тривали вже кілька годин, успіху не мали. Телефон, який міг допомогти у визначенні місця перебування, все мовчав. Раптом на хвилину він зʼявився в мережі. Як повідомив рибалка, він перебуває на якомусь острові, але де саме, сказати не може. Пошуки продовжили. Урятувало те, що в рибалки була з собою рушниця. Він, стріляючи вгору, зорієнтував патрульних, які незабаром таки знайшли рибалку. Було це рівно опівночі неподалік села Коробівка.
Патрульний човен, у якому сиділо троє пасажирів і собака, бадьоро прямував додому. Вдалині світилися вогні…