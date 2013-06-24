Павільйон Not for Sale, який презентував Україну на світовій арені, повернувся додому. В Українському домі Президент Володимир Зеленський зустрівся з організаторами експозиції, яка представляла Україну на Всесвітній виставці EXPO-2025 у місті Осаці в Японії, а тепер офіційно відкрита для всіх охочих.

Організатори розповіли главі держави, що під час виставки павільйон відвідали понад три мільйони людей з усього світу та більш ніж 140 офіційних делегацій. Підписано 29 міждержавних угод. Це приклад ефективної та ефектної культурної дипломатії України.

Павільйон Not For Sale («Не для продажу») реалізувало Міністерство економіки під керівництвом генерального комісара України на EXPO-2025 Тетяни Бережної (нині — віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури).

Простір має форму магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів — 17 експонатів, що символізують демократичні цінності: свободу вибору, свободу слова, людяність, стійкість, інновації, право на освіту, право на самовираження, право на медичну допомогу, право на гідний рівень життя, доступність, громадянську активність, єдність, гуманність, права дітей, право на участь у культурному житті та підприємництво.

Кожен об’єкт має штрих-код, який відвідувачі можуть відсканувати. Після цього на екрані з’являються відеоісторії з України, що символічно демонструють ціну, яку українці платять за своє майбутнє.

Організатори також представили Володимирові Зеленському зону Values-Driven Economy («Економіка, керована цінностями»), у якій можна побачити символічні експонати українських компаній, що підтримали участь України в EXPO-2025. Зокрема це нафта, каска енергетика та сирена, яка працює попри пошкодження внаслідок російських обстрілів.

Також Президент переглянув відеоінсталяцію Home Beyond the Dawn («Дім за зорею»). Це проєкт, який був представлений на EXPO-2025 та об’єднав роботи 30 українських митців.

«Пів року тому цей павільйон став голосом України на світовій арені. Він розповів мільйонам відвідувачів про головне — про наші цінності. Ті, за які ми боремось і які неможливо купити та знищити», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Українська версія павільйону має свою особливість. Тепер до експозиції додано продукцію найбільших українських підприємців і виробників. А ще — моделі унікальної зброї, народженої в Україні, — морський дрон, діпстрайк-дрон, ракети. Бо саме зброя допомагає захищати цінності, за які ми боремося», — розповіла Юлія Свириденко.

Очільниця уряду подякувала команді проєкту, меценатам, бізнесу, партнерам, завдяки яким вдалось реалізувати таку масштабну ініціативу, а також Силам оборони за можливість її проведення.

«Передусім ця виставка про вас. Про людей, які обстоюють цінності свободи, гідності й права вибору щодня — в реальному житті», — резюмувала Юлія Свириденко.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ