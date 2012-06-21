Уздовж дренажних басейнів річки Сорек в Ізраїлі мільйони павуків створили таємничий ліс — дерева й кущі тут оповиті товстим шаром павутини. Про це повідомляє Daily Mail.
Річка Сорек багата поживними мінералами, тож там водиться багато москітів, яких люблять павуки. Вони почали розмножуватися в рекордно великих кількостях.
Павутиною вкрита трава, чагарники і навіть великі дерева. За інформацією видання, в деяких місцях товщина павутини сягає товщини пожежного шланга, й настільки важка, що ламала ліхтарі.
«Ми не очікували такого масштабу популяції павуків і павутини, яка покрила практично все живе навколо. Ніколи павуків тут не було так багато, а візуальний ефект їх життєдіяльності приголомшує», — відзначають дослідники.