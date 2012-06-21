У Єгипті археологи під час обстеження стародавньої печери на півночі Синайського півострова виявили зображення тварин і залишки круглих будівель, збудованих місцевим поселенням.
Як повідомляє Ahram Online, печера знаходиться в районі Ваді Аль-Зульма. Всередині її стіни покриті сценами із зображеннями тварин. В основному це верблюди, олені, осли, мули і гірські козли.
Гравюри виконані в художньому стилі, який ніколи раніше на Синаї не зустрічався — вони рельєфні. Більш того, сюжети значно відрізняються від наскального живопису, виявленого в ході попередніх досліджень на півдні Синайського півострова.
«Ця печера унікальна, бо вона є першою в своєму роді, виявленої в цьому районі», —говорить Аймен Ашмаві з Міністерства у справах старожитностей Єгипту.
За словами глави дослідницької місії Хішама Хуссейна, малюнки ще належить датувати і каталогізувати. Цікаво, що приблизно в 200 метрах на північний захід від печери археологи виявили залишки круглих кам'яних будівель.
Ймовірно, в давнину тут розташовувалося поселення. Не виключено, що місцеві жителі були авторами знайдених наскальних гравюр, які вчені вже назвали унікальними.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»