Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У загальноосвітніх закладах Сумщини все ширше запроваджуються основи STEM- освіти, яка відкриває широкі можливості для запровадження інноваційних методик та ідей.
Саме це питання обговорювали освітяни краю під час третього форуму директорів закладів загальної освіти.
За словами директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, за різними напрямами програми в області працюють близько 180 закладів, у тому числі такими як «STREAM-освіта або стежинки у Всесвіт», «Безмежний світ гри в LEGO», робототехніка й інженерні розробки та іншими.
Поступово зміцнюється матеріально-технічна база. Упродовж нинішнього року на облаштування відповідних лабораторій та профільних кабінетів уряд виділив для Сумщини понад 17 мільйонів гривень.