Триразового чемпіона світу з футболу у складі збірної Бразилії Пеле госпіталізовали після того, як він знепритомнів, повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу Асоціації футбольних журналістів (FWA).
У повідомленні йдеться, що 77-річний «король футболу» планував прилетіти до Лондона на зустріч з членами FWA, яка відбудеться в неділю, але скасував візит через здоров'я, що різко погіршилося.
«Рано вранці в четвер Пеле знепритомнів і був доставлений до лікарні в Бразилії, де обстеження показало, що його організм сильно виснажений. Пеле залишається під крапельницею, лікарі стежать за його станом. На щастя, немає жодних передумов для серйознішого діагнозу», – йдеться в заяві FWA.
Пеле останніми роками лікувався від хвороби нирок, а також переніс операцію на тазостегновому суглобі. «Король футболу» 1 грудня відвідав церемонію жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2018 в Росії, яка відбулася в Москві, і з'явився на сцені Кремлівського палацу в інвалідному візку.
Нагадаємо, що в жовтні минулого року 17-річний футболіст повторив досягнення легендарного Пеле. Ріан Брустер став другим гравцем після Пеле, хто забивав три м'ячі в півфіналі світової першості.