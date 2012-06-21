Незважаючи на те, що пенсійна реформа в Україні стартувала з 11 жовтня, пенсіонерам підвищили пенсії заднім числом – уже з 1 жовтня. Це спричинило безліч нарікань, бо одним додали кілька сотень гривень до пенсії, а комусь – відразу декілька тисяч.
Чому так сталося, голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний розповів в ефірі програми «Сніданок» з «1+1».
«До ухвалення цієї реформи у пенсійній системі була така ситуація, що хтось мав великий стаж, хтось – невеликий, хтось – велику зарплату, інший – малу, але всі вони отримували фактично однакову мінімальну пенсію. І саме з ухваленням цього закону ми відновлюємо диференціацію розмірів пенсій. Тобто індивідуальний підхід залежно від того, скільки в людини стажу – це один чинник, який впливає на розмір пенсії. І другий – яка в людини була зарплата. У кожного буде індивідуальний розмір пенсії. Саме за цим принципом здійснювався перерахунок пенсій. Тому хтось отримав підвищення, хтось менше, але всі ці підвищення залежать саме від того, як людина працювала та скільки внесків сплачувала до Пенсійного фонду», – пояснив чиновник.
«До кінця місяця, всі пенсіонери, яким було зроблено перерахунок, отримають письмове повідомлення, де буде вказано їхній розмір пенсії, розрахунок цієї пенсії, коефіцієнт стажу, коефіцієнт заробітку. І вони можуть побачити, чому саме і як зросла пенсійна виплата. Це робиться тому, що дійсно в кожного індивідуальний перерахунок, і питань багато», – сказав Зарудний.