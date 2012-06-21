Після прийняття пенсійної реформи пенсії перерахували 10,2 мільйона осіб з урахуванням індивідуальних показників їх заробітку і страхового стажу, сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час колегії Мінсоцполітики, повідомляється на урядового порталу.
Міністр повідомив, що уряд довго готував цю реформу.
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«Перед нами стояли два основних завдання: підвищити гарантії пенсійного забезпечення та створити мотиваційний механізм участі у пенсійному страхуванні, рівень якого є критично низьким. У результаті прийняття урядового закону нам вдалося ввести нову справедливу формулу нарахування пенсій з диференційованим підходом і автоматичним перерахунком пенсій», – зазначив міністр.
За його словами, в цілому середній розмір доплат склав 560 гривень, а середній розмір пенсій збільшився до 2447 гривень. Андрій Рева додав, що для окремих категорій працівників виплати зросли вдвічі, а то й утричі.
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«Люди вже отримали суму підвищень окремими виплатами і зрозуміли, що уряд не пішов шляхом зрівнялівки або рівних виплат всім. Індивідуальний перерахунок продемонстрував: чим більший стаж і вищий розмір заробітної плати – тим більший розмір надбавки до пенсії», – заявив він.