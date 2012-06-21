Набрала чинності постанова ПФУ, якою врегульовано порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії.
Але пенсіонерам хвилюватися не варто – вони не мусять бігти й замінювати старе посвідчення на нове. У Пенсійному фонді заспокоюють, що документи, видані раніше, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни на нові, йдеться у повідомленні прес-служби Пенсійного фонду.
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«Досі більшість пенсіонерів отримували пенсійні посвідчення у формі пластикової картки (раніше — картонні). Лише внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, з літа 2016-го видавали так звані електронні пенсійні посвідчення (платіжні картки). Згідно з новим порядком, пенсійні посвідчення для всіх пенсіонерів можуть виготовляти або в паперовій формі, або у формі платіжної картки – на вибір пенсіонера. Звісно, найперше електронні посвідчення виготовлятимуть для тих пенсіонерів, котрі отримують пенсію в банку, а не на пошті. На таке посвідчення-картку приходитиме пенсійна виплата, і нею можна розраховуватися будь-де», – йдеться у повідомленні.
Пенсійне посвідчення – головний документ, який підтверджує статус пенсіонера. Крім того, його пред’являють для користування пільгами у праві на проїзд в громадському транспорті, в окремих випадках – для одержання знижки при розрахунку в торговельній мережі чи аптеках.
Наразі платіжна картка, яка одночасно буде і пенсійним посвідченням, міститиме графічну та електронну інформацію про власника, ключі електронного цифрового підпису. Електронне пенсійне посвідчення виготовлятиме банк, у якому одержувач відкриє рахунок для виплати пенсії. Пенсійне посвідчення використовуватимуть як платіжну картку до кінця строку її дії (але не більше трьох років), у тому числі у разі закінчення терміну призначення пенсії. У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін, виготовлятимуть нове електронне пенсійне посвідчення.
Банк, у якому пенсіонер відкриє свій пенсійний рахунок, зобов’язаний протягом 30 робочих днів від дня прийняття заяви від одержувача пенсії територіальним органом Пенсійного фонду, видати пенсіонеру його електронне пенсійне посвідчення. Крім заяви, для оформлення посвідчення потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку. У заяві слід вказати вид пенсії (за віком, по інвалідності, за вислугу років). Якщо пенсію призначено через інвалідність – зазначити групу та причину. Разом з електронним пенсійним посвідченням банк видаватиме інструкцію щодо його використання.