Уряд затвердив Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.
Документом передбачається надання замість пільг компенсації, розмір якої щорічно буде визначатись обласними, Київською міською державними адміністраціями на відповідний рік. Крім того, визначено основні правові та організаційні засади надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд.
У громадському транспорті проїзд «за посвідченням» скасують через два місяці, як випливає з урядової постанови від 14 березня 2018 р. № 197 про монетизацію транспортних пільг. Саме такий період міністри встановили для обласних адміністрацій і КМДА, аби там визначилися, яку суму місцеві бюджети зможуть щомісячно до 20 числа відшкодовувати пенсіонерам та іншим пільговим категоріям населення живими грошима.
Уряд вимагає єдиного – компенсація не може бути меншою за еквівалент вартості квитків на тридцять поїздок у тому чи іншому місті або регіоні. У Києві це – щонайменше 120 гривень. Ще двадцять відсотків до цієї суми доплатять тим, хто має право безкоштовного проїзду в приміському і міжміському транспорті. Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи і дітей з інвалідністю, які навчаються, розмір виплати подвоюється. У постанові згадується й про соціальну справедливість, як один з мотивів монетизації: ті, хто мало їздить, зможуть витратити «транспортні» на хліб чи ліки. Постанова страхує також «проїзну доплату» від інфляції: розмір компенсації місцева влада переглядатиме щороку, враховуючи підвищення вартості квитків чи жетонів. «Транспортні» не враховуватимуться до загального доходу сім’ї при оформленні субсидій чи інших видів соціальної допомоги. Нагадаємо, що уряд запланував поступово монетизувати абсолютно всі пільги і субсидії.
ТОЧКА ЗОРУ
Віктор ІВАНКЕВИЧ,
держсекретар Мінсоцполітики:
– Сьогодні пенсіонер має можливість їздити скільки завгодно, аби десь на гривню-дві купити щось дешевше. А на його перевезення витрачаються кошти значно більші, ніж він заощадить. Перевантажується транспорт. Коли ж отримає пільгу живими грішми, то піде в сусідній магазин і купить, що треба. Урядове рішення визначило тільки соціальну норму – мінімальну кількість поїздок. Все інше – на розсуд органів місцевого самоврядування, залежно від того, які можливості є у громади. Їм надано право збільшувати кількість поїздок, розширювати категорії пільговиків тощо. У Києва, думаю, такі можливості є. У столиці найлегше знайти спосіб виплати компенсацій – тут є Картка киянина.