У Берегівському районі Закарпаття 30 років тому став діяти, можливо, перший в Україні клуб пенсіонерів. Створений за аналогом тих, що діють за кордоном, він об’єднав людей, які бажають зробити своє життя на заслуженому відпочинку цікавим і різноманітним.
Клуб з офіційною назвою благодійний фонд «Товариство пенсіонерів Берегівщини імені Шандора Петефі» усі ці роки існував не лише на папері, а й допомагав членам почуватися потрібними одне одному і суспільству. Одноклубники надавали допомогу — моральну і матеріальну тим, кому вона потрібна на схилі літ. На 30-річчя клубу його члени влаштували зустріч із партнерами на Закарпатті й за кордоном. Серед таких клуби пенсіонерів сіл Яноші та Кідьош на Берегівщині, міста Мукачево і Чоп, а також Вашарошнамень в Угорщині. Загалом на святкове зібрання в ресторані села Велика Бийгань прийшли й приїхали понад 100 гостей. Голова клубу Тібор Гонц акцентував на тому, що учасники не лише з користю проводять дозвілля, а й допомагають виховувати онуків у любові до праці, шанобливому ставленні до народних традицій. Ювілейне свято пенсіонерів прикрасив концерт учасників художньої самодіяльності, який збагатили виступами й самі члени клубу пенсіонерів.