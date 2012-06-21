Підвищені пенсії в жовтні отримали лише 6,9 млн з 10,2 млн пенсіонерів. Надбавку до пенсії здійснили в результаті пенсійної реформи.
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Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики), ще 3,3 млн пенсіонерів, для яких пенсія зросла менше, ніж на 140 грн, «отримають доплату за жовтень разом із підвищеним розміром у листопаді».
За даними Мінсоцполітики, в результаті перерахунку було підвищено пенсії для 10,2 млн пенсіонерів. У жовтні підвищення пенсій отримали понад 6,9 млн пенсіонерів, для яких розмір підвищення склав 140 грн і більше.
Зокрема, доплату до 200 грн отримало 4 794,8 тис осіб, доплату в розмірі від 200 до 500 грн – 2 069,8 тис осіб, від 500 до 1000 грн – 1 291,6 тис, і ще 2 082,6 тис осіб отримали доплату понад 1 тис грн.