На Сумщині працює Школа майбутнього пенсіонера, учні якої комплексно готуються до свого нового статусу. У цьому їм активно і кваліфіковано допомагають спеціалісти Пенсійного фонду України в Сумській області, які цілорічно проводять виїзні заняття на базі сервісних центрів у районах краю. Такі недавно відбулися в Охтирському, Глухівському, Шосткинському й деяких інших районах. Предметом спілкування стають запитання, що цікавлять майбутніх пенсіонерів і без відповідей на які неможливо правильно підготуватися до виходу на заслужений відпочинок. Насамперед це стосується порядку подання документів, нарахування розміру пенсії, складових, що визначають кінцеву пенсійну суму, згубних наслідків отримання заробітної плати в конвертах тощо. Особливу увагу учнів школи фахівці Пенсійного фонду звертають на використання сучасних сервісів, з-поміж яких призначення пенсії в «один дотик». Завдяки цьому майбутні пенсіонери мінімізують безпосередні контакти з фахівцями фонду.
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