Виплати від 2 до 3 тисяч гривень отримують 34,2% пенсіонерів, від 3 до 4 тисяч — 12,5%, від 4 до 5 тисяч — 6,3%, а від 5 до 10 тисяч гривень — 9,3%. Найбільші ж пенсії — понад 10 тисяч гривень — мають лише 2,3% українських пенсіонерів. Найменшу пенсію, яка не становить і півтори тисячі гривень, отримують 19%. За інформацією пресслужби Пенсійного фонду, на 1 січня пенсійні виплати в Україні призначено для 11,3 мільйона громадян.
На одному з попередніх засідань, нагадує УНІАН, Кабінет Міністрів у 2020 році спрямував 172,576 мільярда гривень на покриття дефіциту Пенсійного фонду.