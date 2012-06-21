У новому Законі про «Житлово-комунальні послуги», який схвалено парламентом на минулому тижні, є норма про нарахування пені. Як вона буде обраховуватися? — це питання цікавить всіх жителів країни.
«Вечірка» з’ясувала, що боржникам, які прострочили платежі за житлово-комунальні послуги, будуть нараховувати пеню в розмірі 0,01% за кожен день затримки з оплатою. Така норма нового закону «Про ЖКП» діятиме з 1 січня 2019 року.
Пеня нараховуватиметься, якщо оплата за комірне внесена не вчасно. За словами автора законопроекта, народного депутата Альони Бабак, якщо у мешканця є 100 днів прострочки платежу, то йому нарахують 1% від суми заборгованості, в рік максимальна сума пені може становити до 3,65%.
Також законом передбачено, що в разі заборгованості держави за субсидії та пільги пеня не нараховується.
Крім того, не нараховується пеня, якщо в людини є заборгованість з оплати праці, яка підтверджена документально.
«Всім людям, які не зможуть платити за житлово-комунальні послуги з об'єктивних причин, пеня не нараховуватиметься», — запевнила депутат.
Новий закон про житлово-комунальні послуги набере чинності через три місяці після його офіційної публікації.