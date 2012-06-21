Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків’ян, котрі як і всі українці знудьгувалися за час карантинних обмежень за спілкуванням, роботою, мистецтвом, безумовно привабить виставка робіт художниці Валентини Олемпіюк-Віннікової, що відкриється 13 червня у галереї «Мистецтво Слобожанщини».
Пейзажі, портрети, натюрморти, представлені у палітрі виставки, на думку поціновувачів творчості майстрині живопису, стануть тим свіжим та цілющим літнім бризом, який здатен вгамувати тривогу, пробудити потяг до прекрасного. Все тут, на полотнах, справжнє і… казкове. Від залитих золотавим сонячним промінням ранків до романтичних вечірніх пейзажів, весняних — символізуючих пробудження, зимових із їх величним спокоєм. Бо це — душа самої художниці.
Організатори впевнені, що авторські художні прийоми в арсеналі яких і сміливий мазок, нетипові ракурси, змагання та злиття динаміки і статики, не залишать байдужими жодного відвідувача виставки.
Роботи потомственної художниці, котра успадкувала від батька — видатного донецького художника Геннадія Олемпіюк, любов до живопису та жагу і хист поділитися з людьми своїм баченням краси рідного краю, прижилися в державних та приватних колекціях України, Білорусі, Росії, Китаю.