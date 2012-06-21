Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на International Journal Of Sciences And Food Nutrition.
У перці чилі вчені виявили алкалоїд капсаїцин, який, як з'ясувалося, у терапевтичних дозах позитивно впливає на організм людини, стимулюючи та підтримуючи природні процеси травлення. Зниження маси тіла відбувається завдяки тому, що капсаїцин збільшує метаболізм жирів, прискорює втрату енергії та регулює рівень інсуліну в крові.
Висновки зроблено на підставі аналізу великого масиву дослідних робіт про вплив перцю чилі на людину, а також узагальнених даних спостережень за людьми, які їли чилі як одноразово, так і регулярно протягом 12 тижнів.
У дослідженні зокрема йдеться про те, що на основі витяжки з перцю чилі можна створити ефективні ліки і біологічно активні харчові добавки. Вони можуть знайти застосування в дієтології для підтримання оптимальної маси тіла, а також для профілактики діабету та серцево-судинних захворювань.