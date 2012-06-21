Китайські вчені в ході дослідження з’ясували, що помірне додавання червоного перцю в раціон харчування сприяє збільшенню тривалості життя людини.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на результати дослідження, що були опубліковані в науковому журналі British Medical Journal.
Упроекті, який тривав понад 7 років, взяли участь майже півмільйона людей віком від 30 до 79 років. У ході дослідження виявилося, що випробовувані, які регулярно вживають гостру їжу, мають менший ризик захворіти респіраторними, серцево-судинними та навіть онкологічними захворюванням, у порівнянні з тими учасниками дослідження, які не вживають гострої їжі. А справа в тому, що в гострому перці чилі виявлено велику кількість капсаїцину, який володіє протизапальними властивостями.
Але навіть незважаючи на такі результати, дослідники вважають, що ще надто рано робити остаточні висновки про виключну користь від гострої їжі.