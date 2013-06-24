Під час робочого візиту до Баку перший віцепрем’єрміністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів двосторонню зустріч із Прем’єрміністром Азербайджану Алі Асадовим. Очільник Міненерго подякував за непохитну підтримку Азербайджаном суверенітету, територіальної цілісності та стійкості України, а також допомогу українській енергетиці з перших днів повномасштабного російського вторгнення.
Трансформатори від партнерів відіграють важливу роль в підтримці стійкості нашої енергосистеми, а постачання азербайджанського газу допомогло Україні пройти надзвичайно складну воєнну зиму 2025—2026 років, зазначив він.
«Поглиблюватимемо співпрацю, і не тільки в енергетиці. Партнерство між Україною та Азербайджаном має стратегічний характер. Сьогодні наша співпраця — це насамперед передумова регіональної безпеки для ПівденноСхідної та Центральної Європи в усіх її вимірах», — наголосив Денис Шмигаль, повідомляє Міненерго.