Під час робочого візиту до Баку перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів двосторонню зустріч із Прем’єр­міністром Азербайджану Алі Асадовим. Очільник Міненерго подякував за непохитну підтримку Азербайджаном суверенітету, територіальної цілісності та стійкості України, а також допомогу українській енергетиці з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Трансформатори від партнерів відіграють важливу роль в підтримці стійкості нашої енергосистеми, а постачання азербайджанського газу допомогло Україні пройти надзвичайно складну воєнну зиму 2025—2026 років, зазначив він.