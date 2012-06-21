Чергова оціночна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва 11 вересня, вчора завершила роботу плановими зустрічами з урядовцями. А сьогодні, 27 вересня, очікують на заяву за підсумками її діяльності.
«Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії. На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма stand by. Її було розроблено як перехідну для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських, — ідеться в повідомленні департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — За час свого перебування в Києві у вересні 2019 року місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з фондом. Порядком денним можливої підтримки МВФ може стати Програма дій уряду, яку буде презентовано Кабінетом Міністрів 29 вересня 2019 року».