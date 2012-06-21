З 12 травня в Україні введено перше послаблення карантинних обмежень. Бізнес поступово починає відновлюватися і працювати. Але це не означає, що загроза вірусу відступила. Хоча статистика захворюваності останнього часу є помірною. Це надало змогу медичній галузі підготуватися до усіх можливих сценаріїв. Так, 33 тисячі ліжкомісць у стаціонарах лікарень країни готові прийняти удар у разі потреби.
Про це під час засідання уряду поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Також, за його словами, нині рекордною від початку карантину є кількість українців, які одужали від коронавірусу – 343 людини. Але ця кількість не перевищує поки що кількості тих, хто захворів. А результат помірності захворювання, на його переконання, є результатом вчасно введених карантинних заходів. А також відповідального ставлення до обмежень громадян та представників бізнесу.
Отже, за словами Прем’єра, якщо ситуація із захворюваністю і надалі рухатиметься за позитивним сценарієм, в Україні з 22 травня можливе введення 2 етапу послаблення карантину. Уряд активно працює над цим разом з Міністерством охорони здоров’я та іншими міністерствами і відомствами. Але це не означатиме, звісно, повного скасування карантину.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»