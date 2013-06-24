Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів, як базова соціальна допомога змінює підхід до державної підтримки сімей. Ідеться про перший етап переходу до нової моделі соціальної підтримки, у якій головний критерій для надання допомоги — не належність людини до певної категорії, а реальні потреби родини, її доходи та життєві обставини.

Нова модель об’єднує кілька видів державної допомоги в одну систему, спрощує доступ до неї та поєднує грошові виплати із соціальними послугами, кейс­менеджментом і сприянням у працевлаштуванні. Такий підхід покликаний не лише забезпечити сім’ю фінансовою підтримкою, а й допомогти їй подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності.

«Соціальна підтримка має залежати не від того, до якої категорії належить людина, а чи справді вона потребує допомоги. Саме навколо цього принципу ми будуємо нову систему соціальної підтримки», — зазначив міністр.

Розмір базової соціальної допомоги визначають індивідуально для кожної сім’ї. Під час розрахунку враховують склад родини та її фактичні доходи. Людина може заздалегідь побачити розрахунок у Дії, порівняти його з виплатами, які отримує зараз, і самостійно ухвалити рішення щодо переходу на новий вид підтримки.

Базову соціальну допомогу вже отримують майже 21 тисяча сімей — це орієнтовно 66 тисяч людей. Загальна сума щомісячних нарахувань становить приблизно 300 млн грн.

Базова соціальна допомога — один із головних напрямів проєкту SPIRIT обсягом 880 млн доларів, який Україна реалізує разом зі Світовим банком та міжнародними партнерами. Саме він забезпечує ресурс для комплексної модернізації системи соціального захисту та переходу до підтримки, яка враховує реальні потреби людини, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.