Перші підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових «Імпульс». Вони формують накази щодо стройової частини, фіксують відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події, пов’язані з проходженням військової служби, швидко і без дублювання у журналах чи таблицях.

«Командування ДШВ першим налаштувало роботу своїх бригад в «Імпульсі» — офіційному військовому інструменті обліку військовослужбовців. Хочу відзначити 170 окремий полк логістики та 33 окремий інженерний полк ДШВ. Ці підрозділи уже формують накази і щоденно фіксують події в підрозділі», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Щотижня команди впровадження Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ та Міністерства оборони допомагають перейти на щоденну роботу в «Імпульсі» військовим частинам ДШВ та інших командувань. Команда розроблення активно співпрацює з користувачами, отримує зворотний зв’язок та робить систему зручнішою у використанні.

«Нині працюємо в режимі апробації «Імпульсу». Набуваємо досвіду, заповнюємо електронні журнали, підв’язуємо процеси. Поки що ведемо документацію паралельно в паперовому вигляді та повідомляємо команду розроблення про всі помилки, які виникають у роботі з програмою. Але поступово йдемо шляхом переходу на цифрову систему обліку особового складу», — зазначив начальник управління персоналу (G1) штабу командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Віктор Щіпанський.

Система «Імпульс» розпочала розгортання в ДШВ. Триває масштабування системи і на Сухопутні війська. Поступово «Імпульс» стане основною платформою для щоденного обліку військових та автоматизації документів у підрозділах ЗСУ.

Систему розроблено в Центрі масштабування технологічних рішень ЗСУ, де служать ІТ-спеціалісти з великим цивільним досвідом розроблення цифрових продуктів. Більшість із них мають бойовий досвід і добре розуміють потреби війська.

Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міноборони та Збройних сил України, повідомляє Міноборони.