Група американських вчених з Університету Карнегі-Меллон нещодавно провела дуже цікавий експеримент: вони змогли регулювати рух автомобвлів не за допомогою світлофорів, а за допомогою автоматичного сигналу між авто. Причому це виявилося вкрай ефективно.
У своєму дослідженні вчені використовували вбудовану в бортовий комп'ютер автомобіля систему обміну даними. Вона здійснює передачу інформації про GPS-координати, швидкості руху та його напрямок. Комп'ютер аналізує інформацію, отриману від усіх сусідніх машин і на підставі цього видає водієві інформацію про те, чи можна їхати або краще зупинитися і пропустити інших учасників руху.
Експеримент проводився на одному з нерегульованих перехресть. З'ясувалося, що нова система дозволяє заощадити 20% часу, що дозволить значно скоротити затори. При доопрацюванні цей показник може вирости до 30%. При цьому, система залишається ефективною навіть в умовах ПДР США, за якими водій повинен зупинитися перед перехрестям в будь-якому випадку. Навіть якщо перехрестям ніхто крім нього не їде.
Нині система має тільки один недолік: вона ніяк не може враховувати переміщення пішоходів. Звичайно, можна включити їх у цю схему за допомогою додатка на смартфоні, однак у пішохода може не виявитися з собою телефону. Або ж він може розрядитися. Крім цього система працює тільки на перехрестях, на яких дороги сходяться під прямим кутом. Інші конфігурації поки не підтримуються.