Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З 28 квітня 2020 року Нацбанк України згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вводить нові вимоги для фізичних осіб при переказі грошей.
Так фінансовий моніторинг, який полягатиме в обов’язковій ідентифікації, стосуватиметься переказів на суму від 5 тисяч гривень. У такому випадку банки повинні перевірити таку операцію, яка полягатиме в «ознайомленні» фінансової установи з документами такого клієнта.
У Нацбанку України зазначають, що ці перевірки не стосуватимуться таких операцій щодо перерахування грошей клієнтів із рахунка на рахунок: сплати житлово-комунальних послуг, податків та штрафів; оплати кредиту у розмірі до 30 тисяч гривень; сплати за отримані товари та послуги за допомогою платіжної картки на суму до 5 тисяч гривень.
Нагадаємо, що вищезгаданий закон, який було ухвалено 28 грудня 2019 року, починає діяти саме з 28 квітня 2020 року. Нацбанк України видає, згідно із законодавством, підзаконні акти під цей це документ.