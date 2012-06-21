Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Завершення першої декади нинішнього листопада виявилося щедрим на золото для харківських спортсменів. Так, вихованки харківської школи бадмінтону Аміна Лисенко та Євгенія Кантемир повернулися з міжнародного турніру, що проходив у Словаччині, з золотими медалями. Вони здолали у жіночій парній категорії суперниць з Чехії та Угорщини. Окрім того Аміна Лисенко в змішаній парній категорії разом з росіянином Антоном Пчелінцевим здобула переконливу перемогу, успішно провівши 5 матчів. У фінальному поєдинку з рахунком 21:12, 21:10 вони обіграли супротивників з Угорщини.
У ці ж дні, на престижному шаховому турнірі у столиці Румунії харківський гросмейстер Антон Коробов виграв змагання з рапіду на етапі «GrandChessTour» – турнірі «SuperbetRapid&Blitz».
У «швидких» шахах він був єдиним, хто не програв жодної партії, набравши 12 очок з 18 можливих.