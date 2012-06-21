З 13 грудня відкрито продаж на 29 додаткових поїздів у різних напрямках на період різдвяних свят. Зокрема, до Львова курсуватимуть додаткові поїзди з Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська та Ужгорода, повідомили в прес-службі «Львівської залізниці».
У напрямку Західної України курсуватимуть такі поїзди:
№ 191/192 Київ – Львів відправлятиметься 23, 25, 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5, 6, 8, 9 січня, у зворотному напрямку – 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 2, 5, 7, 8, 9 січня;
№ 243/244 Київ – Львів відправлятиметься 30 грудня та 8 січня, у зворотному напрямку 30 грудня та 8 січня;
№ 197/198 Київ – Ковель відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня 5, 6, 9 січня, у зворотному напрямку 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9 січня;
№ 207/208 Київ – Ужгород відправлятиметься 22 грудня – 13 січня щоденно, крім 31 грудня, у зворотному напрямку 23 грудня – 14 січня щоденно, крім 31 грудня;
№ 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправлятиметься 22, 24, 27, 29 грудня, 1,3,5,7,9,11,13 січня, у зворотному напрямку 23, 25, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня;
№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці відправлятиметься 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, у зворотному напрямку 29 грудня, 3, 9 січня;
№ 258/257 Одеса – Львів відправлятиметься 22 грудня - 10 січня щоденно, крім 31 грудня, 6 січня, у зворотному напрямку 23 грудня - 11 січня щоденно, крім 1, 7 січня;
№ 232/286 Запоріжжя – Львів відправлятиметься 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня, у зворотному напрямку 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
№ 233/234 Кривий Ріг – Івано-Франківськ відправлятиметься 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня, у зворотному напрямку 25, 28, 31 грудня, 3, 6, 9, 12 січня;
№ 226 Чернівці – Івано-Франківськ – Дніпро відправлятиметься 31 грудня, 5, 11 січня;
№ 235/236 Харків – Ужгород відправлятиметься 22, 27, 30 грудня, 4, 7 січня, у зворотному напрямку 23, 28 грудня, 1, 5 та 8 січня.
№ 185/186 Львів – Ужгород відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку 30 грудня, 8 січня;
№ 193/194 Івано-Франківськ – Львів відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку 30 грудня та 8 січня;
№ 276/275 Львів – Дніпро відправлятиметься 23 грудня - 11 січня щоденно, крім 31 грудня, у зворотному напрямку 22 грудня - 11 січня щоденно, крім 31 грудня;
№ 95/96 Черкаси – Львів відправлятиметься 29 грудня, у зворотному напрямку 30 грудня;
№ 136/135 Чернівці – Білгород Дністровський відправлятиметься 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, у зворотному напрямку 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня;
№ 747/748 Київ – Тернопіль відправлятиметься 25 грудня, 1 січня, у зворотному напрямку 26 грудня, 2 січня.